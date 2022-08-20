На Херсонщині бракує кадрів на "керівні посади": окупанти завозять посадовців з Росії

На тимчасово окупованій Херсонщині у російських загарбників виникли проблеми з кадрами.
До Херсону почали завозити з території Росії посадовців. Їх призначають на так звані "керівні посади" в окупаційній владі.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
На інші посади - такі як директори шкіл, старости, керівники підприємств запрошують місцевих мешканців. За словами Янушевича, беруть "будь-кого з охочих".
"Ці люди не мають ні досвіду роботи, ні навіть профільної освіти", - наголосив керівник ОВА.
Як повідомлялося, окупанти на Херсонщині заявили про необхідність проведення "референдуму" одночасно з Донецькою областю. Втім, ймовірно, захід перенесуть, а тому він не вдбудеться 11 вересня.
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