На Херсонщині у держзраді підозрюють лікарку: почала співпрацю з окупантами

У Херсонській області медичка зайняла посаду головного лікаря у медзакладі на окупованій території.

Йдеться про заступницю головного лікаря "Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги" Білозерської селищної ради. Їй повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурра.

Слідство встановило, що після вторгнення військових країни-агресорки Росії на територію України підозрювана з корисних мотивів почала співпрацювати з представниками окупантів. У червні росіяни призначили підозрювану виконувачкою обов’язків головного лікаря Білозерської лікарні.

Зазначається, що підозрювана надає допомогу "новій адміністрації" у впровадженні на тимчасово окупованій території Херсонщини системи охорони здоров’я держави-агресорки.

Як повідомлялося, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів про зрадників в управлінні СБУ в Херсоніській області. В надрах органу працювали люди за російськими завданнями. І вони намагалися послабити всіх, хто доклав зусиль для укріплення можливостей захисту цих територій у випадку нападу Росії.

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