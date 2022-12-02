На Херсонщині двоє чоловіків в авто підірвалися на міні: один з них загинув (фото)

Ford наїхав на протитанкову міну на польовій дорозі.

Поблизу села Борозенське Бериславського району Харківської області на міні підірвався автомобіль. Внаслідок події 55-річний чоловік загинув, ще один чоловік травмувався.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"На протитанковій міні підірвався цивільний автомобіль. 55-річний чоловік загинув на місці. 39-річний громадянин — отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився", - йдеться у повідомленні.

Ford наїхав на протитанкову міну на польовій дорозі поблизу села Борозенське, внаслідок чого стався вибух з подальшим загоранням авто.

Рятувальники і піротехніки виявили там ще декілька протитанкових мін.

"Шановні громадяни, вкотре наголошуємо - деокуповані території дуже забруднені вибухонебезпечними предметами! Не відвідуйте ліси, поля, узбережжя річок. Рухайтеся тільки перевіреними дорогами з асфальтованим покриттям", - наголосили в ДСНС.

Замінування Херсонщини

На Херсонщині окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Як розповів президент Володимир Зеленський, українські сапери передусім розміновують будинки, соціальні об’єкти, комунікації, дороги – увесь простір життя людей. Але окупанти мінують усе: лінії електропередачі, будівлі підприємств, поля, ліси.

Зеленський зазначив, що для розмінування залишилося близько 170 тис. кв. км території України.

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