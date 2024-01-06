На Херсонщині двоє дітей-близнюків стали жертвами російського обстрілу

У суботу, 6 січня, ворожий обстріл застав 9-річних близнюків разом з їхніми батьками у машині між Дар’ївкою та Федорівкою Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок ворожого обстрілу діти отримали поранення.

“Хлопчиків доставили до лікарні. Їхній стан стабілізували. В одного – травма стопи, в іншого – м’яких тканин передньої черевної стінки. Медики проводять дообстеження”, - повідомив керівник області.

Олександр Прокудін додав, що внаслідок ударів російських окупантів у Херсонському районі також був травмований 58-річний чоловік.

“У нього осколкове поранення грудної клітки. Стан – легкий”, - повідомив він.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 5 січня атакували трьома дронами-камікадзе Shahed село Високе на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждали семеро людей.

Читайте також: