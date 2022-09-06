На Херсонщині кадирівські тіктокери розстрілюють мобілізованих з ОРДЛО вчителів та шахтарів, які втратили позиції

Їх карають за відмову наступати та втрачені позиції.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на свої джерела у розвідці.

З посиленням контрнаступу ЗСУ на Херсонщи окупанти втратили багато своїх позицій. Зокрема, мобілізовані в "ЛДНР", серед яких здебільшого колишні вчителі та шахтарі, які не вміють воювати, почали втікати з поля бою. Російські ж загарбники дезертирству протидіють у традиційний для себе спосіб – за допомогою загородзагонів.

Як розповідає джерело із розвідки, у перший день контрнаступу ЗСУ на півдні російське командування поспіхом відправило на другу та третю лінії оборони загони кадирівців для протидії відступу передових підрозділів.

Так, на деяких ділянках фронту на Південному напрямку на передових позиціях стояли примусово мобілізовані з ОРДЛО місцеві жителі, серед них здебільшого вчителі та шахтарі. Під час перших атак української бронетехніки вони вирішили не помирати, а втекти із позицій.

Каральним загонам кадирівців наказали швидко виїжджати на 2 і 3 лінії оборони та змушувати мобілізованих та російських строковиків повертатися відбивати втрачені позиції. Перелякані "ЛДНРівці" в атаку йти відмовилися, тож кадирівці без вагань розстріляли найбільш активних протестувальників.

Зрозумівши, що подальших варіантів російське командування їм не надало, мобілізовані за підтримки російських десантників зробили кілька спроб повернути собі передові позиції, але зазнали втрат і знову відступили. Втім, останніх вишикували та безжально розстріляли перед іншими військовими - як урок іншим, щоб не відступали.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

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