На Херсонщині колаборант забрав підлітка до катівні за слова "Слава ЗСУ" – соцмережі (відео)

Що цікаво, сам колаборант говорить українською мовою і навіть проросійські лозунги він озвучував українською.

У Мережі з'явилося відео, як на окупованій Херсонщині місцевий колаборант змушує українського підлітка просити вибачення за слова "Слава Україні" і "Слава ЗСУ". Що цікаво, сам колаборант також говорить українською.

Відео опублікував Telegram-канал "База зрадників Херсону". За даними пабліка, інцидент стався у селі Велика Лепетиха Каховського району на лівобережній Херсонщині. Коли зняте відео, не уточнюється.

На кадрах колаборант погрожує підліткові, що він "догрався" через те, що казав лозунг "Слава Україні" і Слава ЗСУ".

"Якщо підтвердять, що ти кричав - ти догрався", - говорить зрадник. Також на відео чути й видно ще дівчину, яка підбурює до дій колаборанта і наговорює на хлопця.

Потім зрадник змушує парубка сісти у машину. У Telegram-каналі зазначали, що хлопця забрали до катівні. Далі з'являється врізка з іншого місця, де за кадром чути голос колабаранта, який звертається до підлітка: "Кажи – Я люблю Росію, слава Росії, Росія – навєкі". Хлопець був змушений це повторити. Подальша його доля невідома.

Що цікаво, сам колаборант, якого називають жителем Великої Лепетихи, говорить українською мовою і навіть проросійські лозунги він озвучував українською.

Раніше повідомлялося, що на окупованій Херсонщині росіяни застрелили дитину на очах у родини. Хлопчик десь проходив біля окупантів і начебто щось фотографував. Окупанти схопили дитину, привели додому і застрелили на очах у родини.

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