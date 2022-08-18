На Херсонщині на міні підірвався автомобіль: люди намагалися виїхати з окупації

Російські загарбники мінують багато територій у тимчасово захоплених населених регіонах.
На людей чатують багато небезпеки, бо вибухові предмети можуть бути у різних місцях. Так, днями в окупованій Херсонській області на міні підірвався цивільний автомбіль.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
За його словами, нещасний випадок стався поблизу села Геройське, що у Скадовському районі. На міні підірвався автомобіль з мирними мешканцями, які намагалися евакуюватися на підконтрольну Україні територію. За попередньою інформацією, автомобіль в лісі наїхав на вибуховий предмет.
Водій та пасажирка загинули. Крім того, один пасажир отримав важкі травми.
Як повідомлялося раніше, 15 серпня в окупованій Херсонській області на міні підірвалась автівка дорогою на Кінбурнську косу. Внаслідок цього загинули дві людини: водій авто та вчителька початкових класів Геройського ліцею. Крім того, один чоловік отримав травми та опіки тіла.
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