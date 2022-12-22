На Херсонщині на подвір'ї будинку виявили тіла шістьох осіб зі слідами тортур

Також в поселенні геологів у Херсоні виявили ще 36 могил

На подвір’ї будинку у селі Правдино у Херсонській області, яке було під окупацією армії Росії, правоохоронці виявили поховання з останками шістьох осіб. Вони мали сліди тортур та вогнепальними пораненнями

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

За його словами, трупи ексгумували. Їх направили на проведення судмедекспертизи.

Також правоохоронці виявили ще 36 могил на кладовищі в поселенні геологів у Херсоні. На місці масового захоронення є також тіла військових ЗСУ та ТрО.

"Загалом за період окупації до моргів поступило близько 700 тіл, з яких приблизно 100 з тілесними ушкодженнями, отриманими унаслідок військових дій, особи 12 із них до цього часу не встановлено", - повідомив Євгеній Єнін.

Наразі, наголосив представник МВС, ведеться робота для оперативного збору зразків ДНК родичів для встановлення осіб загиблих. На жаль, нерідко виникають ускладнення, бо рідні багатьох із загиблих перебувають за кордоном або з ними відсутній зв’язок.

Нагадаємо, поліцейські ексгумували тіла п’ятьох людей – двох дітей 1 та 11 років та трьох дорослих. Вони загинули під час авіаудару по багатоповерховому житловому будинку у селищі Слобожанське на Харківщині ще 9 березня під час окупації.

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