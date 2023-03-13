На Херсонщині окупанти атакували бригаду енергетиків: є поранений

Під час ворожого обстрілу енергетики виконували аварійно-відновлювальні роботи.

На Херсонщині російські окупанти атакували бригаду енергетиків.

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.

Інцидент трапилася в одному з населених пунктів Дар'ївської громади. Під час ворожого обстрілу фахівці виконували аварійно-відновлювальні роботи.

За попередньою інформацією, через російський удар поранення отримав один електрик. Постраждалого евакуювали до найближчого медзакладу, де лікарі нададуть йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, що на Херсонщині збільшують час комендантської години – від 17:00 до 06:30.

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти області, зокрема Берислав, Понятівку, Дніпровське і Білозерку. Також під ворожий вогонь потрапив і сам обласний центр.

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