На Херсонщині окупанти готують провокації, щоб звинуватити ЗСУ

Масові провокації будуть приурочені до псевдореферендуму, який окупанти мріють провести на Херсонщині.

Росія готує на Херсонщині масові провокації та планує звинуватити в них Збройні сили України.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня України, капітан І рангу Наталія Гуменюк, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Ми знаємо про те, що не лише проводиться агітаційна робота, а й готуються масові провокації, що будуть приурочені до псевдореферендуму, який окупанти мріють провести на Херсонщині. Вони викочують свою техніку для того, щоб розставити її для ведення вогню, в якому потім звинуватити Збройні сили України", - сказала Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна".

Вона зазначила, що Україна докладає всіх зусиль, аби жителі окупованої Херсонщини, де заглушується мовлення та зв'язок, отримували достовірну інформацію про позиції українських військ.

Нагадаємо, що російські вбивці із Міноборони держави-окупантки заявили про "провокації" у п'яти областях України. Ймовірно, загарбники готуються на Великдень обстрілювати православні храми.