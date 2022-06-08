На Херсонщині окупанти готуються до дня Росії, а псевдоадміністрація готова платити за отримання російського паспорта - ОК "Південь"

В Херсонській області окупанти розпочали підготовку до відзначення Дня Росії в тимчасово окупованому регіоні.
В багатьох населенних пунктах важка ситуація, бо є суттєві складнощі з постачанням гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"В Бериславському районі Херсонщини важка ситуація через неможливість доставити туди гуманітарні вантажі. Тим часом окупанти розпочали підготовку до відзначення дня росії в області. У самому тимчасово окупованому Херсоні, так звана адміністрація, готова платити за отримання російського паспорта та підтримку референдуму, однак прихильників серед населення майже немає", - йдеться в повідомленні.
Натомість, Херсон регулярно вкривають проукраїнські та антиокупаційні листівки, всюди з’являються державні прапори України.
Нагадаємо, що росіяни перекидають нові підрозділи на Донбас і Херсонщину.
Раніше ми повідомляли, що військовий експерт розповів, звідки ЗСУ можуть піти у потужний контрнаступ на Нову Каховку.
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