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На Херсонщині окупанти обстріляли цивільний евакуаційний автобус: є загиблі

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На Херсонщині окупанти обстріляли цивільний евакуаційний автобус: є загиблі

Фото: Associated Press

У Херсонській області російські окупанти обстріляли автобус.

В результаті є загиблі та поранені.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"В районі Долгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло троє, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доправлені в лікарню, їм надано допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на південному напрямку ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор" та іншу військову техніку російських окупантів.

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