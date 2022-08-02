На Херсонщині окупанти обстріляли цивільний евакуаційний автобус: є загиблі

В результаті є загиблі та поранені.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"В районі Долгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло троє, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доправлені в лікарню, їм надано допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на південному напрямку ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор" та іншу військову техніку російських окупантів.

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