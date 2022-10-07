На Херсонщині окупанти "переписали" чоловіків, але повісток поки не роздавали - Хлань

Окупанти виявляли чоловіків, яким від 18 до 35 років.

В окупованій Херсонській області росіяни не роздавали повістки до армії. Втім, вони провели перепис чоловічого населення.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, повідомляє Media Center Ukraine.

За його словами, окупанти ходили по домівках з переписом. Так, вони виявляли і фіксували кількість чоловіків, яким 18-35 років. Втім, офіційних повісток мешканцям Херсонщини не вручали.

"Є інформація про створення добровольчих батальйонів. Про це заявляв колаборант Сальдо (призначений Кремлем "т.в.о губернатора Херсонщини - Ред.". Навіть казав, що вже готові списки. Однак, фізично цих списків ніхто не бачив, так само як і добровольчих батальйонів", - розповів Хлань.

Ситуація на Херсонщині

Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Армія РФ вже залишила десятки населених пунктів. Звільнивши село Давидів Брід, українська армія отримали дуже важливий плацдарм для подальшого контрнаступу на півдні.

У російських військових на правому березі Дніпра закінчуються запаси. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, перед окупантами маячить перспектива розгрому. Ба більше - елітним військам Путіна кінець.

Своєю чергою, військовий експерт Олег Жданов вважає, що звільняти Херсон може допомогти український рух опору, який перебуває в окупації.

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