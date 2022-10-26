На Херсонщині окупанти переселяють людей: в ISW пояснили таке "розселення"

Росіяни переселять більшу частину населення області.
Російські окупанти не "евакуюють" жителів Херсонської області на східний берег Дніпра, а проводять переселення. Вони планують переселити більшу частину місцевого населення.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вважають, що мета "програми переселення" передбачає, що росіяни переселять більшу частину населення Херсонської області на постійне місце проживання.
До слова, херсонський "депутат"-колаборант Кирило Стремоусов заявив, що "чиновники" переселили із західного берега Дніпра на східний берег понад 22 тис. осіб. Сама ж "програма переселення" нової "адміністрації" розрахована на 60 тис. осіб
"Незрозуміло, куди російські чиновники мають намір "розселити" тих, хто переселяється із західного берега. Наслідки постійної програми переселення українців на інші окуповані Росією території та навіть у самій Росії можуть бути порушенням міжнародного права", - йдеться у звіті.
В ISW наголошують, що наслідки "програми переселення" свідчать про те, що російські чиновники мають намір назавжди переселити значну частину населення Херсонської області.
Нагадаємо, в українському Генштабі інформували, що РФ евакуює місцевих жителів з Херсона. Зокрема, з правобережної частини міста до Генічеська та Скадовська вивезли обладнання й персонал всіх банків та окупаційної адміністрації.
Раніше в ISW звітуютували, що росіяни готуються до оборони тимчасово окупованого Херсона. Наразі вони не відходять повністю з верхньої частини Херсонської області, як інформували раніше аналітики.
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