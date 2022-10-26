На Херсонщині окупанти переселяють людей: в ISW пояснили таке "розселення"

Російські окупанти не "евакуюють" жителів Херсонської області на східний берег Дніпра, а проводять переселення. Вони планують переселити більшу частину місцевого населення.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що мета "програми переселення" передбачає, що росіяни переселять більшу частину населення Херсонської області на постійне місце проживання.

До слова, херсонський "депутат"-колаборант Кирило Стремоусов заявив, що "чиновники" переселили із західного берега Дніпра на східний берег понад 22 тис. осіб. Сама ж "програма переселення" нової "адміністрації" розрахована на 60 тис. осіб

"Н езрозуміло, куди російські чиновники мають намір " розселити " тих, хто переселяється із західного берега. Наслідки постійної програми переселення українців на інші окуповані Росією території та навіть у самій Росії можуть бути порушенням міжнародного права ", - йдеться у звіті.

В ISW наголошують, що наслідки "програми переселення" свідчать про те, що російські чиновники мають намір назавжди переселити значну частину населення Херсонської області.

Нагадаємо, в українському Генштабі інформували, що РФ евакуює місцевих жителів з Херсона. Зокрема, з правобережної частини міста до Генічеська та Скадовська вивезли обладнання й персонал всіх банків та окупаційної адміністрації.

Раніше в ISW звітуютували, що росіяни готуються до оборони тимчасово окупованого Херсона. Наразі вони не відходять повністю з верхньої частини Херсонської області, як інформували раніше аналітики.

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