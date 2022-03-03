На Херсонщині окупанти пошкодили дитсадки, школи та заклад профтехосвіти: є загиблі учні та студенти

На Херсонщині окупанти пошкодили дитсадки, школи та заклад профтехосвіти: є загиблі учні та студенти

Росіянами були пошкоджені 3 дитячих садки, 6 шкіл, 1 заклад профтехосвіти у Херсоні та Новокаховській громаді.

У Херсонській області внаслідок обстрілів окупантів були пошкоджені три дитячих садки, шість шкіл та заклад профтехосвіти.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута у Telegram.

"Пошкоджені 3 дитячих садки, 6 шкіл, 1 заклад профтехосвіти у Херсоні та Новокаховській громаді. На жаль, загинули директор Генічеської санаторної школи та вчителька Веселівського ліцею Новокаховської громади. Учора під час обстрілів у м. Херсон загинув учень Херсонського професійного ліцею зв’язку та поліграфії. Також за ці дні ми втратили студента Херсонського політехнічного фахового коледжу та учня Херсонського професійного ліцею харчової промисловості", — повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Росія завозить до Херсона "мобілізованих" із ОРДЛО, а окупанти перебувають у всіх районах міста.