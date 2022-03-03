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На Херсонщині окупанти пошкодили дитсадки, школи та заклад профтехосвіти: є загиблі учні та студенти

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Росіянами були пошкоджені 3 дитячих садки, 6 шкіл, 1 заклад профтехосвіти у Херсоні та Новокаховській громаді.

У Херсонській області внаслідок обстрілів окупантів були пошкоджені три дитячих садки, шість шкіл та заклад профтехосвіти.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута у Telegram.

"Пошкоджені 3 дитячих садки, 6 шкіл, 1 заклад профтехосвіти у Херсоні та Новокаховській громаді. На жаль, загинули директор Генічеської санаторної школи та вчителька Веселівського ліцею Новокаховської громади. Учора під час обстрілів у м. Херсон загинув учень Херсонського професійного ліцею зв’язку та поліграфії. Також за ці дні ми втратили студента Херсонського політехнічного фахового коледжу та учня Херсонського професійного ліцею харчової промисловості", — повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Росія завозить до Херсона "мобілізованих" із ОРДЛО, а окупанти перебувають у всіх районах міста.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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