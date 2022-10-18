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На Херсонщині окупанти розбирають людські садиби і з цих матеріалів облаштовують собі оборону - Генштаб

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На Херсонщині окупанти розбирають людські садиби і з цих матеріалів облаштовують собі оборону - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські вояки грабують місцеве населення на Херсонщині.

На Херсонщині окупанти готуються до оборони, грабуючи мирних жителів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення.

"У населеному пункті Благодатне Херсонської області, з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Сили оборони можуть вибити російських окупантів з Херсона протягом наступних декількох тижнів. Так вважає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Міський голова тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв перебуває в полоні окупантів. За інформацією джерел, мер захворів у полоні.

В Мережі з'явився список загиблих мобілізованих РФ внаслідок стрілянини на військовому полігоні в Солоті Білгородської області. Серед них є українці - "добровольці" з Херсонщини.

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Автор
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Дата публікації
Перегляди
2486
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