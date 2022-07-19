На Херсонщині окупанти викрали батьків загиблого атовця та вивезли у невідомому напрямку проукраїнського активіста

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

За інформацією правоохоронців, причиною викрадення людей стала відмова співпрацювати з окупаційною владою та проукраїнська позиція.

Так, у тимчасово окупованому місті Берислав озброєні військовослужбовці РФ прийшли до квартири 55-річного чоловіка і силоміць повели його в невідомому напрямку. Нині його місцеперебування невідоме. Відомо, що зниклий мав активну проукраїнську позицію.

У Новокаховській територіальній громаді військові РФ заарештували і вивезли з власного будинку в невідомому напрямку подружжя. Зниклі є батьками героя АТО, який віддав своє життя у війні проти підступного окупанта в Україні.

"За фактами викрадення людей відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі терміном від восьми до дванадцяти років)", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС.

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