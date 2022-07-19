На Херсонщині окупанти викрали батьків загиблого атовця та вивезли у невідомому напрямку проукраїнського активіста

Російські окупанти викрали та вивезли в невідомому напрямку трьох мирних жителів.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє поліція Херсонської області.
За інформацією правоохоронців, причиною викрадення людей стала відмова співпрацювати з окупаційною владою та проукраїнська позиція.
Так, у тимчасово окупованому місті Берислав озброєні військовослужбовці РФ прийшли до квартири 55-річного чоловіка і силоміць повели його в невідомому напрямку. Нині його місцеперебування невідоме. Відомо, що зниклий мав активну проукраїнську позицію.
У Новокаховській територіальній громаді військові РФ заарештували і вивезли з власного будинку в невідомому напрямку подружжя. Зниклі є батьками героя АТО, який віддав своє життя у війні проти підступного окупанта в Україні.
"За фактами викрадення людей відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі терміном від восьми до дванадцяти років)", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, що окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС.
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