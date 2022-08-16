На Херсонщині окупанти викрали волонтерку і захопили приміщення держустанови - ОВА

У Херсоні окупанти країни-агресорки Росії захопили в полон місцеву волонтерку. Жінку забрали з дому. Крім того, у її будинку росіяни провели незаконний обшук. Наразі перебування херсонки невідоме.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Крім того, у Каховському районі російські військовослужбовці захопили в полон керівника комунального підприємства. Де він перебуває, поки невідомо.

Крім того, відомі випадки захоплення будівель загарбниками. У Херсоні вони захопили два банківських приміщення, а також обікрали сейфи. Також росіяни захопили приміщення держустанови. Нині у будівлі перебувають представники так званого "правового Департаменту Херсонської обласної адміністрації" окупаційної влади.

Як повідомлялося, в окупованому Херсоні російські військові влаштували катівню у підвалі приймача-розподільника для дітей. Наразі там утримують 60-70 херсонців. Там перебуває і викрадений мер Херсона Ігор Колихаєв.

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