На Херсонщині окупанти виселяють людей з домівок, а навколо житла обладнують мінно-вибухові загородження - Генштаб

У Херсонській області російські загарбники готуються до наступу ЗСУ. Для цього людей виселяють з їхніх помешкань і обладнують там інженерні укріплення.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення.

"Так, в Каховці Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. В Новочорномор’ї Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що РФ продовжує перекидати війська в очікуванні наступу ЗСУ на Херсон. Українська розвідка повідомляє, що ЗС РФ готуються перекинути артилерійські частини та озброєння на лівий берег Дніпра.

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