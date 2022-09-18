На Херсонщині окупанти виселяють людей з їхніх будинків та змушують копати окопи

Людей виганяють з їхніх будинків та змушують працювати на загарбників.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують протиправні дії стосовно мирного населення.

"Надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці. В районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що українські зенітники за один вечір збили два безпілотники в небі над Херсонщиною.

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