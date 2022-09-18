На Херсонщині окупанти виселяють людей з їхніх будинків та змушують копати окопи

У Херсонській області російські окупанти посилили терор місцевого населення.
Людей виганяють з їхніх будинків та змушують працювати на загарбників.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують протиправні дії стосовно мирного населення.
"Надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці. В районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, що українські зенітники за один вечір збили два безпілотники в небі над Херсонщиною.
Читайте також:
- ЗСУ можуть звільнити Крим раніше за Донецьк: Жданов розповів, що для цього потрібно
- Військовий експерт оцінив перспективи ЗСУ щодо звільнення Донецька
- Зеленський відповів, чи вистачить Україні сил роками боротися із Росією