На Херсонщині окупанти встановили заборону на пересування мирних жителів - Генштаб

Після обстрілів ЗСУ вони заборонили місцевим жителям виходити з дому.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

"Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження", - йдеться в повідомленні.

Загалом на Південнобузькому напрямку противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка.

Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню окупанти задіяли БпЛА.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти, "озброєні" сексіграшками, пішли на штурм позицій ЗСУ.

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