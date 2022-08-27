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На Херсонщині окупанти записують паспортні дані людей, що живуть неподалік військових об’єктів

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На Херсонщині окупанти записують паспортні дані людей, що живуть неподалік військових об’єктів

Фото: Associated Press

Російськ окупанти не припиняють терор на мешканців тимчасово окупованих регіонів. 

У захопленій Херсонській області ворог вдається до погроз та збирає паспорті дані громадян. Зокрема, окупанти "ідентифкують" людей, що мешкають неподалік від їхнії військових об’єктів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, у випадку ураження цих об’єктів людям погрожують "покаранням". Мовляв, через корегування вогню. 

Крім того, в Іванівській територіальній громаді окупанти забороняють продаж в аптеках ліків українського виробництва.Також військові агресорки Росії примушують працівників комунальних служб виходити на роботу. 

Як повідомлялося, на окупованій Луганщині нова "влада" не готується до опалювального сезону. Не ремонтують окупанти і пошкоджені будинки, де досі залишаються люди. 

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Дата публікації
Перегляди
2805
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