На Херсонщині під час розмінування загинуло троє рятувальників з Житомирької області

24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє наших побратимів.

Про це пише головне управління ДСНС у Житомирській області.

Зокрема, загинули:

прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт;

молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков,

водій автотранспортного відділення.

По дорозі до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.

Усі троє самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених від ворога територій Херсонщини.

"Глибоко співчуваємо сім'ям, рідним та близьким наших бойових друзів... Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра. Увесь багатотисячний колектив Служби порятунку схиляє у скорботі голови перед Героями. Вони назавжди залишаться у нашій пам’яті патріотами своєї країни та справжніми професіоналами своєї справи. Спочивайте з миром, наші Герої! Не пробачимо ворогові жодної загубленої душі!", - йдеться у повідомленні.

Прощання із загиблими та поховання орієнтовно відбудуться 27 грудня у Житомирі, про що буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо, що раніше вісьмох дітей-сиріт всиновив їхній 24-річний дядько-військовий, батьки яких підірвалися на міні.

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