На Херсонщині попрощалися з 3 нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)

На Херсонщині попрощалися з 3 нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)

Попрощатися із загиблими прийшли близькі, родичі, друзі та товариші по службі, а також сотні місцевих жителів.

Сьогодні, 30 січня, на Херсонщині попрощалися з трьома нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини у Дніпрі від рук товариша по службі Артемія Рябчука.

Про це інформує пресслужба Нацгвардії.

Військовослужбовців поховали у населених пунктах, де вони народилися та виросли, де живуть їхні батьки:

Олександра Буганова – у Подокалицівці,

– у Подокалицівці, Леоніда Черника – в Каховці,

Артема Левківського – в Олешках.

Попрощатися із загиблими прийшли близькі, родичі, друзі та товариші по службі, а також сотні місцевих жителів.

На Херсонщині попрощалися з трьома нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (7 фото)

Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області — поліції він здався сам. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Читайте також: