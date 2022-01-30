На Херсонщині попрощалися з 3 нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)

Попрощатися із загиблими прийшли близькі, родичі, друзі та товариші по службі, а також сотні місцевих жителів.
Сьогодні, 30 січня, на Херсонщині попрощалися з трьома нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини у Дніпрі від рук товариша по службі Артемія Рябчука.
Про це інформує пресслужба Нацгвардії.
Військовослужбовців поховали у населених пунктах, де вони народилися та виросли, де живуть їхні батьки:
- Олександра Буганова – у Подокалицівці,
- Леоніда Черника – в Каховці,
- Артема Левківського – в Олешках.
Попрощатися із загиблими прийшли близькі, родичі, друзі та товариші по службі, а також сотні місцевих жителів.
Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.
Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області — поліції він здався сам. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.
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