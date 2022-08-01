На Херсонщині росіяни фактично не можуть постачати зброю і техніку до лінії фронту - Хлань

Саме тому російські окупанти фактично не можуть постачати зброю і техніку до лінії фронту на Херсонщині. Натомість тилові склади росіяни розташовують подалі від річки Дніпра, що майже на адмінмежі з Кримом.

Про це "24 каналу" розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Постачання озброєння настільки ускладнено, що вони відчувають не лише деморалізацію. Фактично окупанти не можуть постачати зброю і техніку ближче до лінії фронту на Херсонщині", - пояснив він.

За його словами, українська артилерія поки не діставала до Чаплинки, Новотроїцького і Генічеська. Саме тут окупанти вважають себе небезпечними, наголосив він.

Єдине, де окупанти роблять перекидання техніки і зброї, - це на поромних переправах, зауважив Хлань. Там росіяни міксують цивільний транспорт з військовою технікою біля Антонівського моста.

Хлань тако нагадав, що вночі 30 серпня ЗСУ знищили ешелон російських вагонів, які приїхали на розвантаження. Вечері 31 серпня прогримів потужний вибух біля Скадовська, де був розташовували великий ворожий склад. Саме після цтх потужних атаку ЗСУ військові країни-агресорки почали перевозити техніку. Вони навіть маскували цистерни з паливом сітками, щоб вони виглядали, як звичайні фури, але і це їм не допомогло.

Як повідомлялося, втрати армії країни-агресорки в Україні перевищують втрати США за вісім років війни в Іраку. Більше того, війська РФ мають кадрові проблеми. Адже серед окупантів мало охочих воювати в Україні. Саме тому зростає кількість повідомлень про залякування, примус і вербування у в'язницях.

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