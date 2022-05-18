На Херсонщині росіяни обстріляли "Градами" авто з мирними мешканцями: троє людей загинули

На Херсонщині росіяни обстріляли "Градами" авто з мирними мешканцями: троє людей загинули

Через обстріл російськими окупантами колони авто з цивільними у Херсонській області загинуло троє людей.

У вівторок, 17 травня, війська країни-окупантки поблизу села Давидів Брід обстріляли із системи залпового вогню "Град" колону цивільних автомобілів. У салонах перебували мирні мешканці, які намагались проїхати до Бериславського району області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Внаслідок ворожої атки онайменше троє людей загинуло. Крім того, шестеро осіб отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеню важкості.

"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", - йдеться у повдомленні.

Херсонська обласна прокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Як повідомлялося, 17 травня із Сєвєродонецька та Лисичанська вивезли 27 дорослих та шість дітей. Втім, під час евакуації росіяни обстріляли "Градами" автобус. Загалом протягом 17 травня вдалося вивезти 73 особи.

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