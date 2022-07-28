На Херсонщині росіяни забороняють гривні: за використання обіцяють карати

Російські загарбники в окупованій Херсонській області не припиняють "покращувати" життя місцевих мешканців.

Так, росіяни вирішили заборонити використання гривні. Більше того, за використання української валюти обіцяють покарання.

Про це повідомила Херсонська облдержадміністрація у Facebook.

"На Херсонщині окупаційна влада заявляє про заборону гривні. Так звана окупаційна "поліція" ходить ринком і попереджає про покарання за видачу гривень людей, які продають готівку", - йдеться у повідомленні.

В ОВА повідомляють, що зі слів місцевих, з магазинів почали вилучати термінали.

Як повідомлялося, путінська "Єдина Росія" проявила "жест доброї волі" та втекла з окупованого Херсона. Ця партія діяла на території українського Херсона для підготовки до псевдореферендуму.

Читайте також: