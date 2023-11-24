На Херсонщині росіяни зносять пам'ятники жертвам Голодомору – фото

Так, на Херсонщині російські окупанти зносять пам'ятники жертвам Голодомору 1930-х років. У такий спосіб ворог демонструє одвічну ненависть до українців - навіть давно померлих.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Росіяни демонтують пам'ятники Голодомору

Звіряча злість

Як зазначає Казанський, жертви голоду – це навіть не жертви сталінських репресій. Це просто нещасні люди, звичайні селяни, які померли від нестачі їжі.

"Серед них, напевно, були і прихильники радянської влади, і ідейні комуністи, і просто аполітичні громадяни. Голод не вибирав жертв за політичними поглядами. Який сенс їх ненавидіти й трощити їхні пам'ятники?", – риторично запитує журналіст.

Росіяни демонтують пам'ятники Голодомору

Росіяни демонтують пам'ятники Голодомору

Звісно ж, шалена ненависть так званої "великої держави" до всього українського була, є і, вочевидь, буде. Але звіряча злість до українців у росіян дійшла до того, наголошує Казанський, що вони ненавидять навіть померлих 100 років тому дітей та стареньких. Окупанти роблять усе, щоб викорінити будь-яку пам'ять про них – нищать меморіали, тупцюють могили.

"Ще один доказ того, що мета Росії – не боротьба з якимось "київським режимом" чи міфічними "фашистами", а геноцид українського народу", – підсумував Денис Казанський.

Раніше окупанти на ТОТ поділили українців на категорії. Усе через паспортизацію, яка не вдається.

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