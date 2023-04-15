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На Херсонщині російські безпілотники атакували автомобілі правоохоронців: є потерпілі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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1185
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На Херсонщині російські безпілотники атакували автомобілі правоохоронців: є потерпілі

Фото: Associated Press

Троє поліцейських отримали поранення.

На Херсонщині службові автомобілі правоохоронців потрапили під атаку російських безпілотників. Поранення отримали троє поліцейських.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Російські військові за допомогою безпілотників атакували автомобіль працівників поліції у Херсоні, у мікрорайоні Корабел.
Поранено двох правоохоронців. Їхній службовий автомобіль отримав механічні пошкодження. 

Під обстріл росіян також потрапили два службових автомобілі поліцейських у місті Берислав. Внаслідок скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції.

Крім того, Берислав окупанти атакували з авіації. Армія РФ поцілила у територію фермерського господарства та підприємства з виробництва соняшникової олії.  

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 15 квітня, пролунали вибухи в Херсоні. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували. Офіційної інформації про нічні вибухи не було.

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Дата публікації
Перегляди
1185
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