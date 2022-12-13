На Херсонщині російські окупанти відводять війська з кількох населених пунктів та проводять ротацію - Генштаб

Російські окупанти проводять ротацію на Херсонщині.
У Херсонській області росіяни проводять ротацію.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти заселяються у залишені та примусово “звільнені” місцевими мешканцями помешкання. Крім того, 10-11 грудня, помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області", - йдеться в повідомленні Генштабу.
На Херсонщині аворог продовжує обстрілювати з артилерії населені пункти на межі лінії зіткнення. Найбільше постраждали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон.
Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти завдали удару по житловому сектору Херсона. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок і лінії електропостачання.
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