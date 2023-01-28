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На Херсонщині син забив до смерті рідну матір, а поліції вигадав іншу історію

На Херсонщині син забив до смерті рідну матір, а поліції вигадав іншу історію

Фото: Associated Press

Зловмисник сам зателефонував до правоохоронців.

У Херсоні чоловік вбив рідну матір, а потім намагався уникнути відповідальності.

Про випадок повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

"Під час сварки 34-річний мешканець Херсона вкоротив віку своїй 60-річній матері, завдавши їй ножове поранення, несумісне із життям. Аби приховати злочин, він перевдягнув загиблу в чистий одяг, позбувся зіпсованих речей та слідів правопорушення. Після цього він зателефонував до екстреної служби та поліції, повідомив про нібито природну смерть жінки", - уточнили у відомстві.

Вбивство було розкрито, зловмисник свою провину визнав. За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, у місті Глухів під час сімейної сварки чоловік завдав ножове поранення своїй дружині, а тоді скоїв самогубство.

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