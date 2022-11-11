На Херсонщині в погребі знайшли останки трьох людей: в одного загиблого був проломлений череп (фото)

В одному із селищ у звільненому Бериславському районі Херсонської області в погребі одного з будинків правоохоронці виявили останки тіл мирних жителів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Рештки людей у погребі знайшли під час чергового огляду місцевості.

За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту.

"Під час первинного огляду скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа. Рештки загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці намагаються встановити обставини, свідків та очевидців скоєння злочину.

У справі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Звільнення Херсонщини

Херсон офіційно повернувся під контроль України. Збройні сили України продовжують витісняти російські війська з правобережжя Дніпра.

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що на Херсонському напрямку від 1 жовтня Силам оборони вдалося відновити контроль над 41 населеним пунктом. Просування українських військ в глибину оборони противника становить до 36,5 км, звільнено до 1381 кв. км територій.

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