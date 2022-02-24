На Херсонщині українські військові відбивають атаку противника: відомо про 3 загиблих прикордонників

На Херсонщині українські військові відбивають атаку противника: відомо про 3 загиблих прикордонників

Бої тривають в районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області.

На Херсонщині українські військові відбивають атаку противника.

Про це інформує Держприкордонслужба.

В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з росіянами.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування окупанти обстрілюють з вертольотів. Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Прикордонники ведуть бій з ворогом.