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На Херсонщині українські військові відбивають атаку противника: відомо про 3 загиблих прикордонників

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Бої тривають в районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області.

На Херсонщині українські військові відбивають атаку противника.

Про це інформує Держприкордонслужба.

В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з росіянами.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування окупанти обстрілюють з вертольотів. Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Прикордонники ведуть бій з ворогом.

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