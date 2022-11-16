На Херсонщині з'явиться ще 60 публічних точок Wi-Fi, аби місцеві могли зв’язатися з рідними — Федоров

На Херсонщині запрацює ще 60 публічних точок Wi-Fi завдяки 210 терміналам Starlink, які вже везуть до області.

До звільненого від російських окупантів Херсона відправили ще 210 терміналів супутникового зв'язку Starlink. Протягом двох тижнів по області з'явиться ще 60 точок Wi-Fi.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Відправляємо ще 210 Старлінків до Херсона. Завдяки першій партії терміналів від Мінцифри за добу запустили 5 публічних Wi-Fi точок. Ними вже скористались тисячі херсонців. Люди виходять на зв‘язок з рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів", — розповів Федоров.

За його словами, нові термінали дадуть змогу за два тижні організувати ще 60 точок Wi-Fi з інтернетом по всій області. Федоров зазначив, що частину терміналів передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам.

"Зв’язок допоможе швидше відновити Херсонщину", — додав Федоров.

Нагадаємо, на деокупованій частині Херсонщини повернули електропостачання до трьох населених пункти – Великої Олександрівки, Новодмитрівки та Старосілля.

Крім того, у деокупованому Херсоні "Укрпошта" відкриває перші два відділення та починає виплати пенсій.

Тим часом російські окупанти на Херсонщині відступають на 15-20 км вглиб від облаштованих позицій на лівому березі Дніпра. Таким чином росіяни тікають від обстрілів ЗСУ, однак українські захисники беруть під вогневий контроль шляхи постачання техніки та боєприпасів ворога.

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