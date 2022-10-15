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На Херсонщині за голоси на "референдумі" окупанти пропонували "військову форму" на дітей (фото)

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На Херсонщині за голоси на "референдумі" окупанти пропонували "військову форму" на дітей (фото)

Фото: СБУ

Партію одягу в штабі росіян знайшли у звільненому селі.

У Херсонській області у колишньому штабі окупантів знайшли партію російської "військової форми". Призначена вона для дітей. 

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Штаб російських загарбників виявила у звільненому селі Новоолександрівка. Окупанти використовували сільську раду як базу для проведення "референдуму".

У приміщення виявили мілітаристичний дитячий одяг кольору форму російських військ. Зазначається, що такими "подарунками" та безкоштовними харчами окупанти хотіли підкупити жителів для голосування на фейковому волевиявленні.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Коли ж місцеві жителіпочали уникати участі у псевдореферендумі, росіяни вдалися до погроз та махінацій. "Схиливши до співпраці двох колаборантів, окупанти відправили їх та автоматчиків проводити побудинковий обхід. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси "за", - повідомляють в СБУ.

Правоохоронці отримали списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта.

Як повідомлялося, на Херсонщині окупанти, коли втікали пд натиском ЗСУ, покинули цілі арсенали боєприпасів. Зокрема, у звільнених ЗСУ населених пунктах виявлено покинуті окупантами боєприпаси до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1238
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