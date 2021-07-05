На Херсонщині завдяки "Великому будівництву" Зеленського почнуть сортувати сміття

Паралельно з будівництвом комплексу почнуть акцію "Роздільний збір сміття - це просто!".

У Бериславі Херсонської області почалося будівництво комплексу по сортуванню побутових відходів. З його поміччю планують налагодити роздільне збирання сміття, зменшити кількість шкідливих відходів і заробити на переробці.

Проєкт реалізують у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Питання утилізації сміття для Херсонської області стоїть надзвичайно гостро, тож запровадження системи роздільного збирання, сортування, транспортування ТПВ (твердих побутових відходів) дасть можливість вилучити вторинну сировину для транспортування з метою подальшої переробки", - пояснюють в Херсонській обласній державній адміністрації.

Безсистемне захоронення ТПВ завдає шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю населення, тому новий комплекс значно покращить екологію. Крім того, сортування сміття дозволить переробляти сировину і отримувати економічний ефект від її реалізації.

Паралельно з будівництвом комплексу почнуть акцію "Роздільний збір сміття - це просто!" для популяризації роздільного збору сміття серед мешканців Херсонської області.

Завершити будівництво планують до кінця наступного року. Бюджет будівництва - близько 26,5 млн гривень.

Нагадаємо, цього року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" заплановано відновити рекордну кількість соціальної інфраструктури. Як заявляв координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, побудують і відремонтують 6 500 км доріг, 177 приймальних відділень у лікарнях, 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів і 29 басейнів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання