На Херсонщині збільшують час комендантської години: в ОВА записали термінове звернення з поясненнями

Від сьогодні, 13 березня, у Херсонській області змінюють час комендантської години.

У Херсоні та області від 13 березня збільшують час комендантської години.

Про це у терміновому зверненні заявив очільник Херсоньскої ОВА Олександр Прокудін.

Так, заборона на перебування на вулиці діятиме від 13 по 17 березня включно, комендантська година триватиме від 17:00 до 06:30.

"У мене термінове звернення! Надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона ворожих ДРГ. З метою недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів від сьогодні в області діятиме нова комендантська година: від 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме від 17.00 до 06.30", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА закликав всіх, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, зробити це негайно, а у подальшому – планувати свій час перебування на території міста та області.

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