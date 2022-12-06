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На Херсонщині знайшли ще одну катівню, яку влаштували окупанти (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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На Херсонщині знайшли ще одну катівню, яку влаштували окупанти (фото)

Фото: Офіс генерального прокурора

Російські окупанти під час захоплення правобережжя Херсонщини влаштували свій штаб у будівлі суду. Там вони знущалися з українців.

У Херсонській області прокуратура виявила ще одну будівлю, де окупанти незаконно утримували українських громадян.

Про це 6 грудня повідомили в Офісі Генпрокурора.

Під час окупації правобережжя області окупанти дислокувалися в будівлі суду. Там вони й влаштували катівню для українців.

"За даними слідства, представники країни-агресора захопили будівлю райсуду та використовували її як штаб. За попередньою інформацією, у камерах тримання підсудних окупанти незаконно утримували цивільних з проукраїнською позицією", — кажуть в Офісі Генпрокурора.

Під час обшуку правоохоронці знайшли купу речових доказів. Зокрема, списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі і застосовувати до них фізичний та психологічний тиск.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від дій представників країни-агресора.

Нагадаємо, раніше правоохоронці виявили у Херсоні місця катівень ще у чотирьох будівлях, де окупанти незаконно утримували людей і жорстоко з них знущались.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що у катівнях на Херсонщині російські військові тримали навіть дітей.

Наразі відомо, що Служба безпеки затримала двох колаборантів, які добровільно вступили до створеного окупантами "главного управления МВД Херсонской области" та викрадали українців до катівень.

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Дата публікації
Перегляди
212
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