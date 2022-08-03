На Херсонщині ЗСУ підбили ворожий танк і захопили в полон двох вояків

Деяких з них українським морпіхам вдається захопити в полон.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Так, на Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, в результаті чого знищили 2 ворожі БМП-2, 1 танк, 15 чоловік живої сили та взяли 3 полонених.

На Херсонському напрямку українські морпіхи теж активно проводять демілітаризацію російської армії.

"Наша артилерія підбила ворожий танк, який перебував в зоні відповідальності підрозділу, а бійці взяли двох полонених. Також артилерійські підрозділи завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога уточнюються", - повідомляють у пресслужбі Військово-Морських сил.

Тут заначають, що майже усі полонені - це примусово мобілізовані з так званої "ДНР", що в черговий раз демнострує усі "переваги" життя під російською окупацією.

"З боку кремлівських господарів вони мають відповідне ставлення, їх гонять, як худобу на смерть, й інколи навіть не видають засоби захисту. Виходячи з цього, у таких мобілізованих вибір не великий. Загинути від української зброї або бути розстріляним своїми. Однак, є й третій варіант – здатися в полон. Українці поважають міжнародне право, тому попри усю ненависть до російських нелюдів, полонених не вбивають", - зазначили в ВМС.

Нагадаємо, що особи частини загиблих українських військовополонених під час теракту в колонії окупованої Оленівки вдалося встановити. Про це заявив колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

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