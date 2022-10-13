На Херсонщині ЗСУ точково поцілили у місце розташування російських окупантів: ліквідовано більше сотні росіян

На Херсонщині Сили оборони влучним ударом ліквідували понад сотню окупантів та "мінуснули" 3 ворожі ЗРК, які обстрілювали Запорізьку область.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За повідомленням Генштабу, в районі міста Токмак Запорізької області, підрозділи ЗСУ уразили три зенітних ракетних комплекси С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні.

"В Херсонській області, в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки, втрати противника склали до 150 осіб вбитими. Також відомо, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до тридцяти одиниць ушкодженої броньованої техніки, котра придатна до ремонту.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, що Сили оборони від початку жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області. Зокрема, ЗСУ вдалося вибити окупантів з Давидового Броду, де вони встигли добре закріпитися.

Загалом ЗСУ звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України на Херсонщині.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в росіян на правому березі Дніпра на Херсонщині закінчуються запаси, що загрожує в подальшому їхнім розгромом. Зокрема - елітним військам Путіна кінець.