На Херсонщині ЗСУ зірвали спробу окупантів провести рейд на правий берег

Російські загарбники в ночі проти 13 березня намагались переплисти Дніпро та висадитися на правому березі в районі Антонівського мосту, щоб провести розвідувальну місію.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сил оборони Півдня України.

У повідомленні вказується, що українські захисники зірвали наміри ворога і потопили човен загарбників.

"Під щільним вогнем Сил оборони України окупантський човник фієрично повторив долю російського флоту — втративши чверть своєї спроможності та наповненості, ретирувався до лівого берега знов", - йдеться у повідомленні.

У Силах оборони Півдня заявили, що колаборант Сальдо "за прикладом брехунця шойгу "зачистив" у своєму телеграм-каналі плацдарм і зібрався туди повертатися".

"Наші підрозділи надійно тримають оборону правого берега, а ворог у спробі здобути псевдо-перемогу до псевдо-виборів готовий втрачати, брехати, ганьбитися і гинути, аби задовольнити амбіції диктатора", - додали у Силах оборони Півдня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ зібрала сили для штурму плацдарму на лівобережжі Херсонщини.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонської області.

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