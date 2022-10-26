На Херсонщині ЗСУ знищили 3 десятки російських вояк, ще сотня залишається під завалами - СтратКом

В Херсонській області ЗСУ поцілили у будівлю, де розмістилися росіяни. Знищено три десятки вояків ще сотня опинилася під завалами.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"У селі Каїри на Херсонщині ЗСУ знищили до 30 військових кацапстану. Під завалами залишилося понад сто російських військовослужбовців. У Горностаївці після детонації боєприпасів спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги. Втрати кацапів ретельно приховаються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Луганщині в Новоіванівці ЗСУ знищили з десяток кадирівських тіктокерів і склад з боєприпасами. В місті Сватове ліквідовано 10 окупантів такілька вантажівок з боєкомплектом.

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