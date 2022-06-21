На Херсонщині ЗСУ знищили 3 ворожі склади з боєприпасами та купу живої сили і техніки противника

У Херсонській області ЗСУ добряче поколошматили російських окупантів минулої доби.
Українські захисники знищили живу силу та техніку окупантів.
Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
На Херсонщині по позиціях ЗСУ окупанти завдали авіаційний удар гелікоптером Ка-52. На щастя, серед українських бійців втрат немає. У відповідь гелікоптерами ЗСУ також атаковано скупчення противника.
Намагаючись посилити свій вплив на оборону ЗСУ і контрнаступальні дії, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запалювальні боєприпаси.
"Нашими ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено зменшення ворожої армії на 25 рашистів, танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит", потужну станцію зв’язку, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, 2 одиниці військової автомобільної техніки та 3 склади боєприпасів", - повідомляють в ОК "Південь".
Під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог також позбувся двох БПЛА типу “Орлан-10”.
Нагадаємо, що на Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки. Противник безславно втік.