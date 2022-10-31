На Херсонщині ЗСУ знищили колону військової техніки, а на Запоріжжі "вивели з ладу" до 120 окупантів

ЗСУ на відмінно відпрацювали по позиціях російських окупантів та місцях зосередження ворожої техніки.

Сили оборони продовжують "кошмарити" росіян на тимчасово захоплених територіях. У Генштабі підрахували кількість втрат РФ після роботи українських захисників за попередні дні на окремих ділянках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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"За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій - знищено склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців", - повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар, з них: 15 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 - по взводних опорних пунктах, а також 4 - по позиціях комплексів ППО. На різних напрямках українські підрозділи ППО збили 1 гелікоптер та 1 штурмовик Су-25 противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління та зенітну ракетну установку.

Нагадаємо, що минулої доби Генштаб оприлюднив втрати РФ у війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ за день ліквідували близько 950 окупантів.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на основних напрямках, де тривають бойові дії.