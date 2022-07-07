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На Херсонщині ЗСУ знищили ворожу ДРГ та відбили штурм, який за цим послідував

Дата публікації
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2015
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На Херсонщині ЗСУ знищили ворожу ДРГ та відбили штурм, який за цим послідував

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Південному напрямку окупанти невдало вислали ДРГ.

ЗСУ її вчасно виявили і знищили, а також відбили штурм.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Окупанти вели обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.

"В районі Добрянки (Херсонська область) наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються й далі наступати на ДонеччиніЗараз вони націлилися на місто Слов'янськ.

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