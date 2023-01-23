На Херсонщину привезли гуманітарну допомогу від Кока-Кола: продуктові набори уже роздають у постраждалій від окупації Киселівці

Загалом компанія Кока-Кола від 24 лютого 2022 року спрямувала на гуманітарну допомогу українцям та підтримку своїх співробітників понад 18 млн євро.

Жителі Херсонської області уже отримують гуманітарну допомогу від компанії Кока-Кола, яка спільно з Товариством Червоного Хреста України реалізує соціально-відповідальну програму з надання 70 тис. продуктових наборів вартістю понад 4,7 млн євро у регіони, що відчувають найбільшу потребу у продуктах харчування та питній воді.

Цього разу допомога надійшла до села Киселівка, що за17 км від Херсона. Під час окупації пошкоджено було майже сто будинків місцевих мешканців. Відтак, половина мешканців із 1600 осіб виїхала.

"Сьогоднішня подія в Киселівці є частиною великого проєкту, де ми спільно з Червоним Хрестом надаємо 70 тисяч продуктових наборів тим верствам населення України, які потребують цього найбільше. В першу чергу, це крупи, рибні консерви, які покривають потреби на один місяць однієї людини", - зазначає директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC в Україні Андрій Бублик.

Зазначимо, що продуктові набори формують відповідно до науково обґрунтованих міжнародних стандартів. В їхньому складі продукти із великим терміном придатності, а також питна вода у пляшках і напої. Набори доставлені в Україну за сприяння італійського Червоного Хреста. По території України їх розвозять волонтери Червоного Хреста України і передають людям, які наразі найбільше потребують такої допомоги.

"Така компанія, як Кока-Кола – це дуже наглядний приклад соціально-відповідального бізнесу. Червоний Хрест співпрацював з Кока-Кола ще до повномасштабного вторгнення, і завжди компанія відзивалася на потреби людей", - коментує партнерство з компанією виконувачка обов’язків голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Лариса Марченко.

Раніше ми повідомляли, що продуктові набори, доповнені напоями і водою, отримали в чернігівському селі Ягідне, яке було під російською окупацією 55 діб. Загалом компанія Кока-Кола від 24 лютого 2022 року спрямувала на гуманітарну допомогу українцям та підтримку своїх співробітників понад 18 млн євро.