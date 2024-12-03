На Херсонському та Запорізькому напрямку РФ вирішує для себе два стратегічних завдання — військовий експерт

Також ворог розгорнув ІПСО про нібито форсування Дніпра.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські загарбники вирішують для себе одразу дві стратегічні задачі.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Він заявив, що росіяни прагнуть витіснити українських військових з Курської області.

"Друге — це спроба взяти під свій повний контроль території Донецької області. Себто вийти на адмінкордони Донецької області. Мовиться про те, що ситуація складна не тільки на Покровсько-Курахівському напрямку, а й відповідно Часівярівський, Времівський виступ, Лиманський і Куп’янський напрямок. Окупанти атакують по всіх без винятку ділянках лінії фронту", - сказав він.

Крім того, експерт заявив, що ворог розгорнув інформаційно-психологічну операцію щодо можливості форсування Дніпра.

"Запорізький і Херсонський напрямок розглядаються як елемент військового тиску в моменті можливої передислокації оперативних резервів Збройних сил України на ці напрямки. Тобто це елемент інформаційно-психологічних операцій щодо можливості форсування річки Дніпро, як відповідно на Запорізькому напрямку, так і відповідно на Херсонському", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про жорстокі бої за Торецьк.

Крім того, ми раніше інформували, що генерал-лейтенант ЗСУ розповів, чи відмовився ворог від захоплення Покровська.

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