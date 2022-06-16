На хімічному заводі на Запоріжжі виникла масштабна пожежа: чи є небезпека для населення

На хімічному заводі на Запоріжжі виникла масштабна пожежа: чи є небезпека для населення

У тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області сталася масштабна пожежа на хімічному заводі "Коагулянт".

За даними Запорізької ОВА, загорання виникло ввечері у четвер, 16 червня.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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"На місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м. Дані щодо постраждалих уточнюються", - зазначили в ОВА.

Обласна влада запевняє, що наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає. Причин виникнення пожежі не розкривають.

Нагадаємо, кремлівська пропаганда вигадала фейк про біолабораторії в Україні. Пропагандисти посилаються на "таємний документ Міноборони України", що начебто потрапив до них.

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