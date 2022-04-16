На Хмельничччині ще три громади вийшли зі складу Московського патріархату

На Хмельничччині ще три громади вийшли зі складу Московського патріархату

Священник однієї громади відмовився від переходу до УПЦ.

У Хмельницькій області релігійні громади продовжують залишати Московський патріархат: днями до Православної церкви України приєдналося кілька парафій.

Про вихід з Московського патріархату повідомили Чемеровецькій громаді.



Релігійна громада церкви Різдва Христового на зборах ухвалила рішення про вихід зі складу УПЦ МП. Настоятель храму та прихожани вирішили перейти у у підпорядкування помісної автокефальної Української православної церкви.



Покинула Московський патріархат і парафія в Старокостянтинівському районі, повідомляє місцеве видання unas.news. Релігійна громада сіл Великі Мацевичі, Малі Мацевичі та Круча оголосила про прийняття парафії Різдва Пресвятої Богородиці до Православної церкви України. Громада отримала офіційний Указ про приймання парафії до УПЦ.



Втім, настоятель не підтримав рішення прихожан. Він залишився без роботи у парафії. Натомість служити у громаді буде священник-переселенець.



Також до Православної церкви України приєдналась парафія села Копистин. Днями відбулися збори мешканців, де одноголосно було ухвалене таке рішення. Отець Сергій його підтримав і залишиться настоятелем церкви в Копистині і надалі.

Як повідомлялося, в УПЦ МП вимагають скликати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила. Московський патріарх відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України та проповідує доктрину "русского мира".

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