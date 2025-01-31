Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Хмельниччині гримлять вибухи: регіон атакують "Шахеди"

На Хмельниччині гримлять вибухи: регіон атакують "Шахеди"

На Хмельниччині неспокійно / Фото: pixabay.com

В області оголошена повітряна тривога.

Сьогодні, 31 січня, у Хмельницькій області було чутно звуки вибухів. В області була оголошена повітряна тривога від 04:14.

Місцева влада поки що не коментує інформацію.

Нагадаємо, зрання у низці областей оголошено повітряну тривогу. Над Україною кружляють безпілотники, які зайшли до повітряного простору країни ще напередодні увечері.

Зазначимо, що 30 січня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сталися вибухи через атаку російських безпілотників. Спрацювала ППО. 

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація